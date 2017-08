7 agosto 2017 23:01 Scuola, dal Cdm ok definitivo a nuove assunzioni: oltre 51mila prof Manca solo la pubblicazione dei tre decreti in Gazzetta ufficiale. Lʼavviso sarà pubblicato a fine mese sul sito del Miur.

"Assunzioni mirate nella Pubblica amministrazione: dopo quelle delle forze di polizia oggi in Cdm via libera definitivo alle assunzioni nella scuola per l'anno scolastico 2017-18". Lo annuncia su Twitter il ministro della P.a. e della Semplificazione, Marianna Madia. In tutto sono 58.348 le assunzioni sbloccate tra prof, presidi e personale Ata. Nel dettaglio si tratta di 51.773 insegnanti, 6.260 unità di personale Ata, 259 presidi e 56 educatori.

Gli ingressi per i docenti erano attesi e già anticipati dalla titolare dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. I tre decreti (Dpr), su proposta dei ministeri della P.A e del Mef, danno il via libera al ministero dell'Istruzione ad assumere per l'anno scolastico in partenza 51.773 unità di personale docente su posti vacanti e disponibili, di cui 38.380 su posti comuni e 13.393 su posti di sostegno, a cui si aggiungono 56 unità di personale educativo. E' arrivato anche l'ok per far entrare, sempre a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e disponibili, 6.260 unità di personale Ata e sono previste anche 259 nuovi dirigenti scolastici.