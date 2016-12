Tasse sulla casa, scontro nel Pd Bersani: "Chi ha di più paga meno"

L'ex segretario, nel suo post, cita direttamente la Carta costituzionale e chiede: "Che cosa vogliamo fare dell'art.53 della Costituzione, che parla di progressività? Nessuno può obiettare che abbassare le tasse sia giusto. Ma abbassarle prima di tutti a chi, e come, e per che cosa?".



Boschi: "Non è la prima volta che Bersani polemizza" - All'attacco di Bersani arriva la replica del ministro alle Riforme costituzionali Maria Elena Boschi, che dice: "Non è la prima volta che Bersani fa polemica su qualcosa. Abbiamo deciso di togliere le tasse a tutti sulla casa, perché molti italiani hanno fatto sacrifici per comprarsela. La legge di Stabilità continua ad abbassare la tasse ma non solo, ha misure sul sociale di cui siamo orgogliosi". Il ministro sottolinea poi come le risorse siano state trovate "in modo molto serio".



Speranza: "Consultiamo la base degli iscritti" - E l'esponente della minoranza Pd Roberto Speranza propone: "Sarebbe interessante consultare il Pd, i nostri iscritti, per capire che opinione hanno sul taglio delle tasse sulla casa in legge di stabilità, su questo meccanismo da Robin Hood al contrario per cui si fa un regalino a chi ha già di più".



I renziani: "Siamo alle barzellette" - All'ex segretario risponde inoltre Ernesto Carbone, membro della segreteria nazionale del Pd, secondo il quale "ormai con Bersani siamo alle barzellette. Citere l'articolo 53 della Costituzione? La prima casa non si paga, ma chi è più ricco paga, eccome se paga. Abbiamo abolito la tassa sulla prima casa, non sulla seconda o la terza".



Per Carbone, poi, "colpisce che Bersani parli solo di Imu e di contante. Perché non parla di altre misure? Per la prima volta si interviene sulla povertà, sul sociale, sul dopo di noi, sul servizio civile, sugli ammortamenti per chi investe in azienda. E perché Bersani non dice una parola che sia una su Terra dei Fuochi? E ancora: quale timidezza blocca Bersani sulle politiche del governo per l'Ilva? Anche su questo Bersani rimpiange il passato?".