Tangenti sanità, Maroni: "Arresto Rizzi mi ha ferito, sono incazzato"

"Arresto Rizzi mi ha ferito personalmente" - "Questa vicenda mi ha ferito personalmente per i rapporti che avevo con Fabio Rizzi, ma mi dà la forza per intensificare la nostra azione di governo del sistema sanitario lombardo". Ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni intervenendo in aula durante la seduta del Consiglio regionale lombardo, a commento dell'arresto del consigliere Fabio Rizzi per tangenti nella sanità. Nel suo breve intervento, Maroni ha quindi annunciato "un piano straordinario sulla corretta applicazione delle procedure" e di controllo, ospedale per ospedale, della "trasparenza".



"Non vogliamo coprire nessuno" - "Non vogliamo coprire nessuno, non abbiamo nessuno da difendere, chiunque abbia sbagliato mi risponderà", aggiunge Roberto Maroni annunciando anche il "comitato ispettivo" sul caso di Fabio Rizzi. Il presidente della Lombardia ha sostenuto che in questa vicenda "la Regione è parte offesa".



Salvini sospende Rizzi - "Per il bene suo, della verità, della Lega e dei cittadini della Lombardia, il consigliere Fabio Rizzi è sospeso dalla Lega Nord". Lo ha annunciato in serata il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini.