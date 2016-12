Speranza (Pd): la foto con Verdini ci ha fatto perdere voti

"Dove c'è il centrosinistra abbiamo retto bene, dove ci sono state alleanze strane e stravaganti, come a Napoli e Cosenza, i risultati parlano chiaro. Avevo detto: attenzione, le foto con Verdini ci fanno perdere voti, non ce li fanno guadagnare". E' l'analisi di Roberto Speranza, leader della minoranza Pd, che invita Renzi a non parlare più del refererendum per le prossime due settimane: "Ora proviamo a vincere nelle principali città italiane".