Gentiloni: "Serve una seconda stagione di riforme, no alternative"

"Siamo consapevoli di avere nelle nostre mani una grande occasione e anche una grande responsabilità: la responsabilità è non disperdere i risultati raggiunti in questi anni e l'occasione è una seconda stagione di riforme". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alla presentazione della lista di Civica Popolare. "Sappiamo che la strada è lunga - ha aggiunto -, ma l'Italia non ha un'alternativa diversa che non la faccia sprofondare".