Salvini: "Senza maggioranza si va al voto, no alla fiducia a Gentiloni"

"Io conto che gli italiani consegnino a me e al centrodestra la possibilità di cambiare l'Italia . Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e Di Maio" . Lo ha detto Matteo Salvini ospite di "In mezz'ora in più" e, quanto all'ipotesi di un governo per cambiare la legge elettorale, ha risposto: "Non mi fido, abbiamo visto esecutivi che poi stanno per 5 anni sul groppone . Nessun governo di scopo. Che faccio, rinnovo la fiducia a Gentiloni?".

"L'aria per la Lega è molto buona" - Salvini appare fiducioso in vista delle elezioni politiche del 4 marzo: "Decideranno gli italiani, ma posso dire che l'aria per la Lega è molto buona. C'è tanta gente che non ha mai votato Lega, ma lo farà per la prima volta il 4 marzo".



"Nessun malumore, penso solo a mandare a casa il Pd" - Sui presunti malumori emersi tra la base in Veneto per la composizione delle liste elettorali, Salvini ha risposto: "Nessun malumore, io sono impegnato solamente nel mandare a casa il Pd. Sono assolutamente contento di come stanno procedendo le cose, ma anche di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo per l'Italia".



"La difesa è sempre un diritto legittimo" - Infine un accenno al tema della legittima difesa: "La nostra posizione è quella della stragrande maggioranza degli italiani, ossia che la difesa è sempre un diritto legittimo. All'interno della propria casa, azienda o negozio, non si può aspettare di essere aggrediti per difendersi. Se saremo eletti l'intenzione è di cancellare dal codice il reato di eccesso di legittima difesa, perché è un reato assurdo".