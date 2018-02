Berlusconi: "Non esiste piano B, l'unico piano è vincere"

In un'intervista a Libero il leader di Forza Italia dice quindi di stare "benissimo": "Ho solo deciso di riposarmi un paio di giorni, dopo aver affrontato la fase estremamente difficile, e anche dolorosa della compilazione delle liste elettorali".



Tornando al voto, Berlusconi assicura che "Forza Italia, come maggiore partito della coalizione, garantirà un governo responsabile e rispettoso degli impegni presi, ma anche capace di far sentire la sua voce in Europa in modo del tutto diverso dal passato, sia sul piano della forte tutela dei nostri interessi nazionali, sia su quello dell'impulso a una trasformazione della stessa Europa".



In merito ai programmi, il leader di Forza Italia spiega che "proponiamo niente tasse per sei anni alle aziende che assumeranno giovani con contratto a tempo indeterminato" e garantisce che "non saremo mai alleati del Pd. I 4 governi delle sinistre, non eletti, hanno portato povertà, e disoccupazione". E ribadisce che "l'unico piano B è quello di Berlusconi per vincere".