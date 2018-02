Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne

Poiché, il 4 marzo, "dagli incastri che vedo, non c'è un possibile accordo Pd-Forza Italia o Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia perché insieme non fanno il 51%, l'unica altra alternativa è che si torni a votare. E noi vogliamo evitare che il Paese torni nel caos, anche se questa legge elettorale non l'abbiamo voluta noi".



Proprio in merito ai temi, Di Maio sottolinea che per il M5s "le privatizzazioni non sono un tabù, ma stiamo attenti agli asset. E' stata una follia, ad esempio, aver venduto Ansaldo-Sts a Hitachi: sotto direzione italiana stava andando meglio". Per questo, "serve capire se vendiamo o svendiamo e serve capire se tuteliamo il territorio e la produttività sul territorio".