Berlusconi: "La flat tax è il nostro primo obiettivo, spingerà la crescita"

"La flat tax è il nostro primo obiettivo. Il livello della tassazione è troppo alto per tutti, noi abbiamo pensato a questa tassa con una sola aliquota al 23% per poi cercare di abbassarla nel corso della legislatura. Sarà applicata a tutti i redditi al di sopra dei 12mila euro". Lo afferma Silvio Berlusconi intervistato da Paolo Liguori a R101. "Sono convinto da sempre che ridurre le tasse sia decisivo per la crescita", sottolinea il leader di Forza Italia.

Prima dell'estate, assicura, "con il centrodestra ci impegneremo ad approvare sia la flat tax sia il reddito di dignità".



"Volgarità su alcune nostre candidate" - Berlusconi spiega poi come sono state composte le sue liste: "Per rinnovare le liste ci siamo ispirati a chi nella società civile ha saputo emergere. Gli uscenti che abbiamo confermato non sono professionisti della politica, chi è già stato in Parlamento con noi era già stato scelto per la sua professione. Ci sono nelle nostre liste giornalisti, personaggi sport, imprenditori e molti giovani. Trovo volgare quello che è stato detto su nostre alcune candidate solo perché sono giovani donne. Sui guardasse i loro curricula invece che il loro aspetto e su questo avrei voluto sentire della solidarietà femminile".