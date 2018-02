Berlusconi: "Immigrati vivono di espedienti e reati, in 600mila non hanno diritto di restare"

L'immigrazione "è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere, vivono di espedienti e di reati". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervistato al Tg5: "Almeno 600mila migranti non hanno il diritto di restare in Italia".