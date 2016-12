Amministrative, dai leader gli ultimi appelli per conquistare gli indecisi

Conclusa una delle più convulse e tese campagne elettorali , complice anche la pubblicazione della lista degli "impresentabili" , attesa per il voto per le elezioni amministrative di domenica 31 maggio. In campo soon scesi tutti i leader dei partiti, che hanno tentato di convincere in extremis gli ultimi elettori ancora indecisi.

Renzi: abbiamo tolto al Paese un po' di polvere - "Siamo in un momento in cui facciamo una cosa grande. Finalmente abbiamo tolto di dosso al Paese un po' di polvere". Così il premier e segretario del Pd Matteo Renzi al Teatro Puccini di Firenze dove venerdì sera è intervenuto per sostenere la candidatura di Enrico Rossi a governatore della Toscana.



"Chiediamo voti a delusi centrodestra" - "Non siamo qui a raccontare una storia ma a scrivere una storia nuova, chiedendo anche il voto ai delusi del centrodestra". Così Matteo Renzi chiudendo la campagna elettorale del Pd nelle Marche. "Lo dico con grande rispetto: stiamo facendo una campagna elettorale senza parlar male degli altri perché questo è nel nostro Dna di Pd. Abbiamo perso troppe elezioni perché eravamo troppo impegnati a parlar male degli altri o dell'altro e non bene dell'Italia".



Berlusconi: "Su Renzi ci siamo tutti illusi" - "Ci siamo tutti illusi. Giovane di 40 anni, bravo a comunicare, forse il miglior comunicatore da decenni. Pensavamo potesse avviare il Paese sulla strada del benessere e dello sviluppo. Lui attraverso le primarie è diventato segretario del Pd e si è autocatapultato a Palazzo Chigi dove è capo di un governo con una maggioranza incostituzionale che lui usa in modo spregiudicato per modificare la Costituzione". Lo ha afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi a Pomeriggio Cinque parlando di Renzi.



"Facciamo a meno dei professionisti della politica" - "Stiamo raccogliendo la disponibilità di tante persone che si sono distinte nel mondo del lavoro, dell'impresa, della cultura, del volontariato, e che ora vogliono mettere le loro competenze a servizio del Paese e dei cittadini. Facciamo volentieri a meno di tutti quei professionisti della politica che usano i partiti come un mezzo per fare carriera", ha dichiarato Berlusconi in un'intervista, rispondendo a chi ha chiesto aggiornamenti sul suo progetto di riunire i moderati.



Salvini: "Se batto Forza Italia io leader? Oggi è così" - "Io leader del centrodestra se la Lega prende più voti di Forza Italia? Lo dovranno decidere gli italiani con le primarie". Così Matteo Salvini al programma radiofonico "Un Giorno da Pecora". "Se noi alle regionali prendessimo più voti totali di Fi, vorrebbe dire che gli elettori di centrodestra sono stufi degli inciuci del passato", ha aggiunto. E a chi gli chiede se quindi, in questo caso, lui sarebbe di fatto il numero uno del centrodestra, risponde: "Purtroppo per gli italiani, in questo momento sarebbe così".



Grillo: usate la penna-bazooka - "Domenica usate la penna che e' un bazooka, e andate a votare", è stato l'appello di Grillo alla sua citta', di sostegno ad Alice Salvatore. Con la certezza, per il leader M5s, che questa volta il maalox "lo useranno loro". Non è mancato l'attacco al governo definito "pattume"; con la richiesta di un intervento per il reddito di cittadinanza perché ormai il paese "è al limite".