Campania e Puglia, tutti gli "impresentabili" Da Vincenzo De Luca a Lady Mastella

La commissione Antimafia ha pubblicato la lista degli "impresentabili" candidati alle imminenti elezioni regionali. I nomi sono 16, 12 per la Campania e 4, già emersi nei giorni scorsi, per la Puglia. Ecco i nomi dei campani: Vincenzo De Luca (Pd, candidato governatore), Antonio Ambrosio (Forza Italia), Luciano Passariello (Fratelli d'Italia), Sergio Nappi (Caldoro presidente), Fernando Errico (Ncd), Alessandrina Lonardo Mastella (Forza Italia), Francesco Plaitano (Popolari per l'Italia), Antonio Scalzone (Popolari per l'Italia), Raffaele Viscardi (Popolari per l'Italia), Domenico Elefante (Centro democratico-Scelta civica), Carmela Grimaldi (Campania in rete) e Alberico Gambino (Fdi). Per la Puglia, invece: Giovanni Copertino (FI), Fabio Ladisa (Popolari per Emiliano), il fittiano Massimiliano Oggiano ed Enzo Palmisano (Movimento Politico Schittulli).