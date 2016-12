Sindaco di Roma, anche Storace valuta appoggio a Marchini

Dopo la rinuncia di Guido Bertolaso a correre per il Campidoglio e la convergenza di Forza Italia su Alfio Marchini, il candidato sindaco di Roma per La Destra Francesco Storace sta valutando se fare anche lui un passo indietro in favore del candidato sindaco. In queste ore Storace starebbe consultando i suoi per prendere una decisione.