Silvio Berlusconi: Rai pessimo segnale, il governo fallirà

"Nella prima Repubblica il Psi di Craxi per 15 anni governò a Roma con la Dc e invece nella maggior parte dei Comuni e delle Regioni con il Pci. Non credo però - afferma in una intervista a La Stampa - che questa volta accadrà la stessa cosa".



E anche per il governo presagisce vita breve. "Se il governo mangerà il panettone, sarà molto amaro per gli italiani". Sul decreto Dignità, si rivolge a Salvini: "Come può la Lega permetterlo? Come può permettere che si approvi un 'Decreto Dignità' contro le imprese e contro il lavoro? Se questo è l'inizio, cosa succederà nella legge di stabilità?".



"Noi stiamo rinnovando e rilanciando Forza Italia, con la democrazia dal basso e con un vasto cambiamento dei vertici, per essere pronti al momento in cui l'esperimento giallo-verde fallirà", conclude Berlusconi.



Marcello Foa: non sono Belzebù - "Gli attacchi fanno parte del gioco ma io non ho chiesto nulla, non sono uno che briga, non ho mai frequentato un Palazzo", Lo afferma Marcello Foa, commentando le polemiche circa il suo nome alla presidenza Rai, aggiungendo: "Mi descrivono come Belzebù, evidentemente non mi conoscono. Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni. Si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno problemi".