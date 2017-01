Scuola, ministro Fedeli: "Inaccettabile studenti al freddo"

Le caldaie rotte - Il ministro Fedeli ha rassicurato sull'impegno per eliminare il problema delle aule al gelo: "Con questa ricognizione che

abbiamo chiesto a stretto giro di verifica, intendiamo parlare e dialogare con gli enti locali e quindi dentro il nostro rapporto con la Conferenza Stato-Regioni. la titolare del dicastero sell'Istruzione ha aggiunto che molte risorse sono state investite sull'edilizia ma quello del freddo è un problema altrettanto importante perché "magari pensiamo a cose fondamentali come la messa in sicurezza delle scuole, alla loro bellezza e funzionalità ma dentro questo c'e' anche la caldaia che non può essere rotta. Gli studenti devono stare al caldo e

stare bene a scuola".



L'impegno del ministro per una scuola di qualità - Valeria Fedeli ha parlato a margine di una manifestazione a Salerno, a Palazzo di Città, e ha assicurato l'impegno del governo per una scuola di qualità: "Se vogliamo davero una scuola come tutti vogliono, capace di stare all'interno dei processi e quindi anche delle caratteristiche dei sistemi di istruzione formativi europei, noi abbiamo bisogno che chi deve attuare le riforme le abbia conosciute e condivise perché poi allora diventi efficace". Il ministro dell'Istruzione ha inoltre parlarto dell'impegno di Camera e Senato, oltre a quello dell'esecutivo, per "dare ampio spazio al confronto di merito".