Salvini: "Alleanza di governo Pd-M5s? Zero per cento di possibilità"

"Le percentuali di un governo tra Pd e M5s sono pari a zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini . "Fossi un elettore 5 Stelle avrei o problemi o vergogna", ha aggiunto. E sulle indiscrezioni che parlano di una rottura con Berlusconi, Salvini ha replicato: "Non è vero che accadrà. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella".

"Non mi sento minacciato dalle tv di Berlusconi" - "Non mi sento assolutamente minacciato dalle Tv di Berlusconi", ha aggiunto Salvini a Spilimbergo commentando le affermazioni di Luigi Di Maio. "Ognuno è libero di scrivere o raccontare quello che vuole: non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo", ha sottolineato.



Martina a Salvini: "Deve tacere, stallo è colpa della Lega" - "Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale". Lo ha affermato il segretario reggente del Pd Maurizio Martina.