Salvini a Tgcom24: "L'Islam è un pericolo, stop a ogni presenza"

"L'islam di oggi è incompatibile con noi: o si evolve o è un pericolo". Lo dice Matteo Salvini ai microfoni di Tgcom24. "Con Salvini al governo si mette uno stop ad ogni presenza regolare o abusiva in Italia".Il leader della Lega promette anche decine di migliaia di espulsioni in caso di vittoria alle elezioni: "Con noi al primo anno ci saranno zero ingressi di clandestini".