Roma, Renzi e il decreto-Giubileo: più soldi e poteri ai due commissari

Il premier, ricorda il Messaggero, con il pragmatico che lo contraddistingue intende predisporre rapidamente tutti gli strumenti che permettano ai due commissari di governare la città per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Un decreto che, oltre ad assegnare risorse in più, definirà gli ambiti di competenze del commissario capitolino Paolo Francesco Tronca e del commissario per il Giubileo Franco Gabrielli. Al primo verranno assegnate le competenze su appalti e cantieri. Al secondo quelle relative alla sicurezza del Giubileo.



La scommessa sul Giubileo e su Roma è per Renzi simile a quella vinta a Milano con l' Expo. In tutte e due le città si andrà al voto a giugno per il rinnovo del Consiglio comunale ed è ovvio che ciò che verrà fatto a Roma verrà letto anche alla luce dell'appuntamento elettorale il cui esito verrà fatto ricadere, nel bene o nel male, sul governo.



E proprio in vista dell'appuntamento elettorale, ci si chiede se le primarie siano ancora lo strumento più adatto per individuare il candidato giusto. "E' lo strumento previsto dallo statuto, ma è molto prematuro dirlo. Vedremo", dice Lorenzo Guerini, vicesegretario del Pd. "Impegniamoci ora non nel toto nomi ma a riattivare un dibattito nella città cominciando dai nostri circoli", aggiunge. "ci aspetta un grande lavoro di ricucitura con la città. Per elaborare una proposta politico-programmatica per la città servirà il contributo di tutti. Solo dopo arriveremo ad individuare il candidato-sindaco", conclude Guerini.