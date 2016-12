Roma, l'ultima battaglia di Marino: "Fori pedonali prima del mio addio"

Pedonalizzare interamente via dei Fori Imperiali vietando l'accesso anche ad autobus e taxi da piazza Venezia al Colosseo. E' questa "l'ultima battaglia" che il sindaco dimissionario Ignazio Marino ha intenzione di portare avanti per la città di Roma, prima di dire addio al Campidoglio . I lavori per una parziale pedonalizzazione sono stati inaugurati nel 2013 .

La "passeggiata nella storia" - Al momento via dei Fori Imperiali è chiusa solo alle auto e parzialmente ai taxi. Mentre i mezzi pubblici la percorrono integralmente. L'obiettivo dichiarato di Marino è quello di trasformarla in una "passeggiata nella storia" per romani e turisti, e di riuscirci entro l'inaugurazione del Giubileo.



Uno degli ostacoli più difficili da superare per il sindaco dimissionario sarà certamente la riorganizzazione del trasporto pubblico, dato che tra piazza Venezia e il Colosseo circolano numerose linee di bus. La pedonalizzazione totale dei Fori imperiali dovrà passare attraverso una serie di atti, come una delibera di giunta, che non dovrà però essere sottoposta al voto dell'assemblea capitolina.