Roma, Marino formalizza le dimissioni Giubileo, via libera ai lavori per 10 mln

Mafia Capitale e Giubileo, gli ultimi atti da sindaco - Marino, come ultimi atti da sindaco, ha firmato tre ordinanze relative ai lavori per il Giubileo per una spesa complessiva di 10 milioni. I lavori riguardano provvedimenti per il traffico e la mobilità in particolare sul Lungotevere e nell'area di San Pietro. Marino ha anche firmato l'atto di costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale contro 5 imputati nell'inchiesta Mafia Capitale, tra cui l'ex dg di Ama, Fiscon. Il procedimento inizia il 20 ottobre e Marino ha espresso la sua ferma intenzione di partecipare alla prima udienza in veste di sindaco.



Fan Marino: ora lista civica, Pd non lo votiamo - "Ora vogliamo una lista civica, il Pd non lo voteremo più". Sono di questo tenore i commenti tra i supporter di Marino, radunati davanti al Nazareno, alla notizia dell'ufficializzazione delle dimissioni. "Continueremo a protestare. Non esiste democrazia se viene chiesto il parere di chi vota e poi le decisioni vengono prese dall'alto. Appena Marino si ripresenterà con la lista civica lo rivoteremo, una persona onesta non può sparire così".



Sabella: "Io commissario? Nessuno mi ha contattato" - "Non mi ha contattato ancora nessuno". Così l'assessore alla legalità di Roma, Alfonso Sabella, in merito all'ipotesi di un suo ruolo da commissario della Capitale. "Questa città ha bisogno di una macchina amministrativa efficiente che sarà data da una struttura commissariale che metterà in campo il governo", ha poi aggiunto.



"Fiducia in Renzi? Farà ciò che deve fare" - "Quello che il governo deve fare credo lo farà", ha spiegato Sabella rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse fiducia nel governo Renzi.



Prefetto Gabrielli: Giubileo a rischio? Roma in piedi da più 2.000 anni" - "E' una città che sta in piedi da più di 2000 anni". E' quanto ha sottolineato il prefetto di Roma Franco Gabrielli risponde a chi gli chiede se il Giubileo sia a rischio dopo le dimissioni del sindaco Marino.