29 settembre 2017 21:55 Roma, i revisori Oref bocciano bilancio del comune | M5s: "Presidente Oref indagata per bancarotta" Lʼassessore Lemmetti: "LʼOref fa politica". Il ragioniere generale del Campidoglio: "Decisione ingiustificabile"

L'organismo di revisione economica e finanziaria ha bocciato il bilancio consolidato del Campidoglio che annovera anche i conti in rosso di Atac e Ama. Per l'Oref "le risultanze esposte nel bilancio non rappresentano in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica di Roma Capitale". Il M5s: "Presidente Oref indagata per bancarotta, decisione politica". Venerdì sera il bilancio è stato comunque approvato dall'Assemblea capitolina.

Per l'assessore competente, Gianni Lemmetti, "l'amministrazione non si farà fermare da chi approfitta del suo ruolo tecnico per esprimere giudizi politici che non gli competono".



Lemmetti ritiene comunque che "il bilancio consolidato sia costruito in maniera corretta, grazie a un grande lavoro svolto dalla ragioneria comunale, e fotografi in modo veritiero la situazione economica-finanziaria di Roma Capitale e delle sue partecipate. Una situazione che tra l'altro ereditiamo da un passato fatto di debiti e ruberie. Per questo lo abbiamo approvato e non consentiremo che venga ostacolato il percorso di un amministrazione che, dopo decenni, ha ristabilito la legalità nei conti di questa città".



Il commento del ragioniere generale - "Ritengo non giustificabile il giudizio finale a cui è pervenuto il collegio dei revisori contabili. L'assemblea capitolina ha approvato il rendiconto 2016 e le risultanze sono riportate nel bilancio consolidato che è una rappresentazione dei valori già deliberati da questa assemblea che devono essere integrati, consolidati con le società". Lo ha detto in Aula il ragioniere generale del Campidoglio Luigi Botteghi.



Aula approva bilancio consolidato - L'Assemblea capitolina alla fine ha approvato a maggioranza il primo bilancio consolidato di gruppo che include anche i conti di Atac e Ama. Con l'abbattimento di emendamenti e odg presentati da Fdi, il M5S ha approvato la delibera nei tempi prefissati. Il PD dopo il parere negativo dell'Oref ha deciso di non presentare gli emendamenti preparati. "Approvato dall'Assemblea Capitolina il Bilancio Consolidato di Roma Capitale nei termini di legge e nel rispetto della normativa vigente. Malgrado i tentativi di impedirci cio' che serve a Roma e ai romani. Proseguiamo nell'opera di risanamento di Roma e della amministrazione capitolina", il post Fb del presidente della commissione bilancio Marco Terranova.