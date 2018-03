Roberto Fico (M5s) nuovo presidente della Camera | Al Senato eletta Maria Elisabetta Casellati

Silvio Berlusconi si fida di Matteo Salvini: lo dice lasciando Palazzo Grazioli in compagnia del leader della Lega. Sui presidenti delle Camere "abbiamo trovato una soluzione molto positiva per il mantenimento dell'alleanza con un accordo importante per tutta l'Italia. C'è anche un ottimo rapporto personale fra noi, quindi credo di poter guardare avanti con serenità e fiducia".