Rifiuti Roma, il sindaco Raggi: "Non c'è mai stata emergenza"

"L'emergenza rifiuti non c'è mai stata, abbiamo avuto un periodo un po' critico". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi entrando in Campidoglio. Il primo cittadino ha poi parlato dei trasporti, sottolineando che "sono molto critici come potete vedere tutti, ma secondo me non ci sarà alcun settembre nero". "Stiamo lavorando e lo stiamo facendo molto bene", ha aggiunto.