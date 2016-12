14:26 - "Noi avevamo dato il nostro ok a Renzi in funzione del superamento dell'articolo 18. Ma se il premier, per tenere insieme il suo partito, fa marcia indietro, Forza Italia non potrà fare altro che votare contro e denunciare questo imbroglio". L'avvertimento al governo arriva da Renato Brunetta, che si chiede anche quale sarà la reazione del Ncd e dice: "Sacconi non potrà non dimettersi".