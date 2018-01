Renzi: "L'ultimo governo di Centrodestra ha avuto esiti devastanti"

"L'ultima volta che Berlusconi e la Lega hanno governato insieme, fino al 2011, i risultati sono stati devastanti sia per lo spread che per gli occupati che per il Pil". Lo scrive il segretario del Pd, Matteo Renzi, su Facebook. "Noi - aggiunge - ci presentiamo con un milione di posti di lavoro in più, con il Pil che cresce di quasi il 2%, con tutti gli indicatori economici che sono passati dal meno al più".