Elezioni, Renzi: partita aperta, il centrodestra non è in vantaggio

"La partita per le elezioni politiche è aperta. Non credo che il centrodestra sia chiaramente in vantaggio. Lo è nei sondaggi, ma il maggioritario vale solo per un terzo, è in minoranza". Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Matteo Renzi, aggiungendo: "I due mesi finali sono decisivi per ribaltare i pronostici. Chissà che non ci saranno belle sorprese per il Partito democratico che, comunque, punta ad andare oltre il 25%".