Renzi: In Italia bisogna disintegrare il sistema dei veti

"Bisogna disintegrare il sistema di veti perché in Italia contano più i veti che i voti". Lo ha detto Matteo Renzi parlando alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. "Il nostro Paese ha un gigantesco problema di autostima, come un 15enne che ha talento ma non ci crede", ha aggiunto Renzi per poi rivolgersi ai giovani: "Sfidateci, fate polemica. Vi auguro di essere inquieti e arroganti, nel senso latino del termine, di essere capaci di non accontentarsi".