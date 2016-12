Renzi firma legge omicidio stradale

"I familiari delle vittime non vivono questa legge come una vendetta ma come un modo per rendere giustizia a chi non c'è più". Lo ha detto il presidente del consiglio Matteo Renzi firmando la legge sull'omicidio stradale a Palazzo Chigi. "Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida e che la vita ha un valore - ha aggiunto - allora contribuisce a fare dell'Italia un Paese più degno".