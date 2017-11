Renzi: "Coalizione di centrosinistra dovrà garantire pari dignità a tutti"

"A dispetto delle polemiche di questi giorni il PD ha tutte le condizioni per fare un ottimo risultato. Avanti, avanti insieme", dice ancora Matteo Renzi. "Poca politica tradizionale alla L8, Leopolda 8, ma molta attenzione ovunque in queste ore alla costruzione di un'alleanza di centrosinistra che sia in grado di fare un bel risultato alle prossime elezioni politiche. Da quando è entrato in vigore il Rosatellum circa due terzi dei parlamentari saranno eletti con il proporzionale puro e il Partito Democratico dovrà cercare di ottenere più seggi possibili per la propria lista".



"Pd con governo per chiudere bene iter" - "Rimaniamo concentrati sull'aiutare il Governo Gentiloni a chiudere bene l'iter della Legge di Bilancio, e consolidando i risultati economici di questi anni giustamente difesi anche dal ministro Padoan in queste ore". Dice ancora Renzi nella Enews.