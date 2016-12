Referendum, Padoan: "Io premier tecnico? Non credo vincerà il No"

"Se vince il No, cosa che io non credo, spetterà al presidente della Repubblica stabilire i passi successivi, e non dico altro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, aggiungendo di ritenere "improbabile" un governo tecnico da lui guidato in caso di una risposta negativa al referendum costituzionale. Padoan non si è sbilanciato nemmeno su una sua eventuale conferma al Tesoro con la formazione di un nuovo esecutivo.