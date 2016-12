Referendum, Napolitano: "Renzi ha corretto i suoi errori, ma a lungo ha favorito i sostenitori del No"

Ma il Presidente emerito non si è limitato a commentare la strategia comunicativa di Matteo Renzi, ed è entrato nel merito dei contenuti, schierandosi in favore della riforma: "Chi dice voto No al referendum costituzionale per difendere il Parlamento, chiedo: ma sai com'è ridotto il Parlamento? Per nove anni ho ricevuto gente, perloppiù esponenti dell'opposizione, che mi implorava basta con i decreti, i maxiemendamenti, con le fiducie. E per quanto sforzi facessi è chiaro che quando è impossibile prevedere i tempi e quando c'è la possibilità aperta di un percorso ripetitivo e logorroico, scatta la decretazione e la fiducia. Tutto questo può finire con questa riforma costituzionale. Questa è la sostanza: riabilitare un Parlamento ridotto a uno straccio, ed è una sostanza importantissima".



Napolitano ha poi concluso il suo intervento con un esplicito sostegno al Sì: "E' giunto il momento di supere le anomalie che hanno segnato il percorso istituzionale italiano" e "sciogliere con le riforme le remore fatali per l'efficienza del sistema Italia".



Renzi: "Critica utile e giusta" - "Oggi Napolitano mi ha anche un po' criticato, ma è bello, giusto e utile ricevere critiche da chi ha saggezza e esperienza. Se Napolitano con la sua saggezza e capacità mi ha fatto delle critiche, sono felice di farne tesoro. E' vero io ho sbagliato a giocare il futuro del governo sulla riforma costituzionale ma ho sbagliato in buona fede. Ho sbagliato ma capita a chi fa le cose". Così Matteo Renzi, parlando a Pesaro.



Anpi conferma il no: "Renzi e Napolitano sono poco credibili" - Sulle parole di Renzi e Napolitano è intervenuta l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, che ha ribadito il suo no al referendum e ha definito le due posizioni "propagandistiche" e "poco credibili". Con questo referendum, ha detto il presidente, Carlo Smuraglia, "è in gioco la sovranità e il ruolo dei cittadini. Noi, con orgoglio, abbiamo il dovere di difendere la Costituzione".