Referendum, blog di Grillo: "Vittoria popolare, vergogna Lega Nord"

"I cittadini di Lombardia e Veneto hanno partecipato, votato e deciso: non possono rimanere inascoltati". E' quanto si legge sul blog di Beppe Grillo in merito al referendum sull'autonomia, sferrando poi un attacco alla Lega Nord: "Si è comportata vergognosamente, sventolando il tema dei residui fiscali delle Regioni, che con non c'entrano niente". "Chi parla di truffa o di soldi buttati fa a pugni coi dati numerici", si legge ancora sul blog.