Reddito di cittadinanza, Di Maio non cede: Tria trovi i soldi o facciamo da soli

I vicepremier Di Maio e Salvini hanno definito "proficuo" il vertice sulla Manovra , ma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, oltre a ribadire che M5s non voterà alcun condono, tira dritto anche sul reddito di cittadinanza. "Non vogliono farcelo fare? Alloro lo facciamo da soli": questo il senso del pensiero di Luigi Di Maio , che non avrebbe nascosto una certa irritazione nei confronti del titolare del Tesoro, Giovanni Tria .

Dopo il vertice di lunedì sera, quando erano le 21 passate, il leader M5s ha convocato i suoi mandando due sms alla chat dei ministri e dei big del Movimento: riunione immediata in un ristorante del centro di Roma. "Serve il coraggio di cambiare. Sul reddito di cittadinanza ci giochiamo la nostra sopravvivenza. Tria trovi i soldi, altrimenti facciamo da soli", avrebbe detto Di Maio, come riporta La Repubblica.



Punto di frizione nella maggioranza è anche il decreto Genova, in particolare non c'è ancora intesa sulla nomina del commissario straordinario, con i 5 Stelle intenzionati ad estromettere Giovanni Toti. Altro stallo è rappresentato dalla nomina dei nuovi vertici dei Servizi segreti. Grillini e leghisti, poi, sono divisi sulla gestione delle Olimpiadi invernali.