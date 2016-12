Puglia, Giorgia Meloni scrive alla Poli Bortone: "Rinuncia alla candidatura"

20:46 - "La presente è per rivolgerti formale richiesta di rinuncia ufficiale alla candidatura a presidente per una coalizione diversa da quella individuata dal movimento". Lo scrive la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ad Adriana Poli Bortone. L'ex sindaco di Lecce è uno dei due candidati del centrodestra alla guida della Puglia. La Meloni aveva già annunciato di sostenere Francesco Schittulli, indicato dai "fittiani" di Forza Italia.

Il testo della lettera - "Cara Adriana, ti comunico che l'Ufficio di Presidenza del nostro partito ha deliberato all'unanimità la decisione di non accettare la proposta di cambiare il candidato alla Presidenza della Regione Puglia, individuato insieme nelle scorse settimane. Non essendosi concretizzate le condizioni necessarie a rendere utile una candidatura differente da quella del dottor Francesco Schittulli, da te ufficialmente presentato a nome del nostro movimento, ritengo doveroso chiederti di non prestarti in alcun modo a operazioni pretestuose e poste in essere con modalità discutibili, tese a indebolire Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale e l'intero centrodestra e a favorire la coalizione avversaria".



"La presente è per rivolgerti formale richiesta di rinuncia ufficiale alla candidatura a Presidente per una coalizione diversa da quella individuata dal movimento. Confidando nella tua volontà di accogliere questa richiesta, ti invio i miei più cordiali saluti".