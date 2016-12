13 aprile 2015 Emiliano scrive al presidente Underwood: "Trovami uno sfidante" Per le regionali pugliesi il centro-destra non ha ancora espresso il suo candidato e così l'ex sindaco di Bari chiede aiuto ad "House of Cards" Tweet google 0 Invia ad un amico

18:55 - "Frank Underwood aiutami per favore, trova un candidato repubblicano per le elezioni in Puglia (Italia). Io sono quello democratico, ancora da solo". Michele Emiliano - sindaco di Bari fino al 2014 e ora candidato per il Pd alle prossime elezioni regionali in Puglia - affida a un tweet il suo ironico appello al protagonista della celebre serie "House of Cards", interpretato dall'attore Kevin Spacey e presidente degli Stati Uniti dalla fine della seconda stagione.



Al momento infatti, nelle fila del centrodestra è ancora in corso il dibattito sulla scelta del candidato da contrapporre, appunto a Emiliano.



Il tweet dell'ex sindaco pugliese non è stato il primo a mescolare politica vera e politica da fiction: è stato pubblicato infatti dopo che dal profilo di Frank Underwood era partito un cinguettio di congratulazioni destinato a Hillary Clinton per l'annuncio della sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti: "Benvenuta nella corsa per il 2016. Facciamo un grande dibattito nazionale. E poi... vincerò".



Dopo alcune ore, dal profilo @Frank_Underwood è arrivata la risposta al quesito posto da Emiliano: "Ok, puoi avere @marcorubio", con riferimento al primo candidato Repubblicano che ha presentato la candidatura.