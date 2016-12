Pugli,Meloni: "Fi decida chi sostenere"Toti replica: "Fdi sia coerente"

20:26 - "Quella di Adriana Poli Bortone è un'ottima candidatura se funzionale alla vittoria. Se Berlusconi ci garantisce che c'è il sostegno di tutta FI siamo disponibili" altrimenti "entro 24 ore confermeremo il sostegno a Francesco Schittulli". Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, al termine dell'ufficio di presidenza sulle regionali.

Quella di Adriana Poli Bortone è una candidatura "messa in campo con tempi e metodi francamente discutibili. Sarebbe un errore per Poli Bortone farsi utilizzare in una regione dove per regolare i conti interni" a FI "si impedisce di fatto al centrodestra di essere competitivo". Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine di un ufficio di presidenza al quale, sottolinea, "ci avrebbe fatto piacere se avesse partecipato", "ma ci ha fatto conoscere" le sue intenzioni "tramite mezzo stampa".



Toti: "Fdi sia coerente" - "La Poli Bortone noi l'appoggiamo e pure la Lega, per coerenza dovrebbe appoggiarla anche Fratelli d'Italia. Sarebbe come se Forza Italia non votasse per Toti. C'è chi lavora per ricostruire come ho fatto io, per rimettere insieme la coalizione e c'è chi si diverte a dividere atomo..". Lo afferma Giovanni Toti, consigliere politico di Fi ospite di radio Capital replicando a quanto annunciato da Giorgia Meloni.



Meloni: "In Liguria pronti a non votare Toti" - "In Liguria siamo disponibili a convergere su candidature diverse da quella di Giovanni Toti, ci sono esponenti di FI come Enrico Musso o Matteo Rosso sui quali saremmo disposti a convergere". Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell'ufficio di presidenza. Fdi, aggiunge Ignazio La Russa non chiude al sostegno di Toti ma "vorremmo discuterne e Toti ha la controindicazione di essere visto come candidato paracadutato".