1 maggio 2017 21:03 Primo Maggio, cortei in tutta Italia | Mattarella: "Il lavoro è una priorità" "Il lavoro per il riscatto dalla povertà", è il messaggio dei sindacati al corteo organizzato a Portella della Ginestra a 70 anni dallʼeccidio

Come da tradizione, diversi i cortei e le celebrazioni in tutta Italia in occasione del Primo Maggio, Festa dei lavoratori. Tra gli appuntamenti, spicca il concerto in piazza San Giovanni a Roma, mentre a Portella della Ginestra in provincia di Palermo si è tenuta una manifestazione, a 70 anni dall'eccidio, con i leader dei sindacati. Il messaggio di Mattarella: "Il lavoro è una priorità, non è accettabile che i nostri giovani vengano esclusi".



Mattarella: "Priorità lavoro" - "Il Lavoro è la priorità" e "laddove la struttura produttiva e sociale non è più in grado di assicurare quelle condizioni che sorreggono i nostri diritti di cittadinanza, allora la crisi rischia di contagiare le stesse istituzioni rappresentative". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione del primo maggio.



"Non è accettabile - ha proseguito - che molti nostri giovani vengano esclusi proprio con le loro attitudini e loro linguaggi sono più congeniali alle nuove competenze tecniche. E' paradossale che le nuove generazioni restino ai margini mentre sarebbero in grado di giocare un ruolo decisivo. Dobbiamo riuscire a migliorare la comunicazione tra mercato del lavoro e scuola, tra imprese e sistema formativo". "La nostra comunità - ha detto ancora - non potrà sopportare a lungo che i lavoratori attivi in Italia restino in percentuale bassa, e che la disoccupazione giovanile, particolarmente nel Meridione, raggiunga picchi così alti. Tutti dobbiamo sentire il compito di fare di più".





Il presidente della Repubblica ha parlato anche della condizione femminile, sottolineando che "la presenza, tuttora insoddisfacente, delle donne nel mercato del lavoro è oggi un fattore di debolezza del Paese. Proprio la crescita dell'occupazione femminile può diventare invece un moltiplicatore di ricchezza e di qualita' della vita".

Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni 1 di 12 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni Il corteo a Torino 2 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 3 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 4 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 5 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 6 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 7 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 8 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La May Day parade a Milano 9 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La manifestazione a Portella della Ginestra 10 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La manifestazione a Portella della Ginestra 11 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La manifestazione a Portella della Ginestra 12 di 12 Ansa Ansa Primo maggio, in tutta Italia cortei e manifestazioni La manifestazione a Portella della Ginestra leggi dopo slideshow ingrandisci I sindacati a Portella della Ginestra - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno aperto le celebrazioni con la deposizione di una corona al cimitero di Piana degli Albanesi (a Palermo) dove sono sepolte le vittime della strage di Portella della Ginestra. Il corteo si è poi spostato proprio a Portella della Ginestra, sul memoriale della strage, dove i segretari hanno tenuto i propri discorsi.



Camusso: "Basta piangere sulle risorse ai giovani" - Per finanziare un piano contro la disoccupazione giovanile si può ricorrere a una tassa sui grandi patrimoni. Lo ha sottolineato la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso. "Basta piangere sulle risorse che non ci sono - ha detto - si possono tassare le grandi ricchezze. E quando si dice no alla patrimoniale si piangono solo lacrime di coccodrillo". Per la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, per superare la crisi economica è indispensabile far ripartire il Mezzogiorno. "Se c'è una cosa - ha sottolineato - che la crisi ha insegnato al Paese, è che o tutto il Paese riparte, a partire dal Sud, o non supereremo mai totalmente la crisi".



Barbagallo: "Serve un nuovo patto federativo unitario" - "Abbiamo bisogno di un nuovo patto federativo unitario. Perché con l'unità possiamo battere tutti coloro che cercano di abbatterci sul lavoro". Così il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, che poi ha rivolto un appello a "rimettere in sicurezza il lavoro per rimettere in sicurezza il Paese" e ha chiesto al governo e alle imprese di terminare la politica dei bonus. "Basta bonus che un giorno ci sono e il giorno dopo spariscono, i nostri giovani non sono un flipper" con cui giocare.



Ministro Poletti: "Lavoro e dignità" - "Auguro buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. E' un appuntamento importante che serve a rinnovare, ogni anno, la consapevolezza che il lavoro è un elemento costitutivo dell'identità e della dignità di ognuno e, allo stesso tempo, a motivare un impegno ancora più forte per migliorare la situazione dell`occupazione nel nostro Paese". A dirlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, che al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, consegnerà le onorificenze della Stella al Merito del Lavoro.