Ponte 1 maggio, Coldiretti: mezzo milione di italiani in zone sisma

"La situazione resta difficile perché nei paesi svuotati dalla paura e dall'esodo forzato non c'è neanche più mercato per i prodotti salvati dalle macerie e gli agricoltori e gli allevatori per sopravvivere sono costretti a 'sfollare' alla ricerca di canali di sbocco alternativi", dice la Coldiretti.



L'agriturismo - secondo la Coldiretti - è "il settore turistico più danneggiato dal terremoto con le presenze praticamente azzerate per un crollo di oltre il 90% degli arrivi nelle aziende agricole situate nelle aree del cratere. Per risollevare il turismo occorre anche - sottolinea Coldiretti - un impegno a livello di promozione. Ma la sfida più importante è quella di far ripartire le attività produttive a livello generale. Solo così - rileva la Coldiretti - sarà possibile risollevare l'economia dei territori terremotati cui l'agricoltura, tra manodopera familiare ed esterna, contribuisce in modo importante".



La Coldiretti per il primo maggio ha organizzato una giornata speciale a Roma all'Auditorium Parco della musica all'insegna del cibo genuino con il mercato dei produttori agricoli per imbandire i picnic di intere famiglie in festa. Una iniziativa - precisa la Coldiretti - anche all'insegna della solidarietà con la possibilità di acquistare dagli agricoltori e dagli allevatori terremotati. Dalla Fondazione Campagna Amica offerta gratuita per l'occasione di fave e pecorino assunte a simbolo della riscossa e della voglia di tornare alla normalità.