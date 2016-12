Primarie Pd Napoli, doppio ricorso Valeria Valente-Antonio Bassolino

"Abbiamo presentato un ricorso per verificare se iscritti del Pd abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'onorabilità del partito e degli stessi candidati, durante le primarie". E' quanto si legge in una nota del comitato per Valeria Valente sindaco, in cui si chiede "di avviare ogni accertamento utile" per accertare che il 6 marzo scorso "vi siano stati comportamenti contrari alle norme previste dallo Statuto del partito".