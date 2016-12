Primarie Milano, riaperti i 151 seggi Stasera la proclamazione del vincitore

Sono stati riaperti alle 8 i seggi, in tutto 151, delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla carica di sindaco di Milano . Quattro i candidati in corsa: Francesca Balzani, Giuseppe Sala, Pierfrancesco Majorino e Antonio Iannetta . Si potrà votare fino alle 20, quando inizierà lo spoglio. Il verdetto è atteso in serata. Alle 18 di sabato avevano votato 7.750 elettori , il 4% dei quali stranieri .

Chi può votare - Possono votare tutti i residenti nel Comune di Milano che abbiano compiuto il 16esimo anno di età, inclusi i cittadini dell'Unione europea o di altri Paesi in possesso di carta d'identità e permesso di soggiorno.



Il responso - I risultati confluiranno al Teatro Elfo Puccini, la stessa sala dove nel 2011 il sindaco uscente, Giuliano Pisapia, ha atteso i risultati della vittoriosa competizione con Letizia Moratti.



Modalità di voto - Per quanto riguarda le regole delle consultazioni, si può votare solo nel seggio collegato alla propria residenza, scegliendo un solo candidato. Per sapere qual è il seggio corrisponde e il relativo indirizzo si può consultare il sito primariemilano.it. In alternativa si può telefonare al numero fisso 02.84232959 oppure mobile 346.0715475 o recarsi in un circolo del Pd o di Sel. Al momento del voto sarà chiesto un documento d'identità, ma non serve più la scheda elettorale.



L'elettore dovrà inoltre sottoscrivere l'adesione alla Carta dei Valori del centrosinistra e versare un contributo minimo di 2 euro. Il ricavato sarà usato unicamente per coprire i costi organizzativi.