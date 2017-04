Pd, Emiliano: "Renzi irresponsabile, cerca scuse per il voto anticipato"

" Matteo Renzi sta creando una strategia della tensione per rompere con il governo Gentiloni". E' quanto afferma Michele Emiliano , uno dei tre candidati per la segreteria del Pd, aggiungendo: "Oggi la scusa è l'elezione al Senato del presidente della Commissione Affari Costituzionali, domani chissà". Emiliano intanto è stato ricoverato per un infortunio agli Ospedali riuniti di Foggia: intervento al tendine di Achille andato bene.

Michele Emiliano si rompe un tendine di Achille mentre balla Il governatore della Puglia (e candidato alla segreteria del Pd) è stato vittima di un infortunio mentre ballava con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa in Calabria. Emiliano sarà sottoposto a intervento chirurgico.

Per il governatore della Puglia, "Renzi punta dritto alle elezioni anticipate di fine settembre, il suo ego smisurato non ha imparato la lezione".



Emiliano in ospedale - Tra uno scambio polemico e l'altro con Renzi però Emiliano ha dovuto affrontare un piccolo (ma molto doloroso) contrattempo fisico. Emiliano stava visitando il Comune di Acquaformosa (Cosenza) per verificare le modalità di accoglienza dei migranti. Durante un balletto con un gruppo folk calabro-albanese ha avvertito una forte fitta al tendine di Achille che si è lacerato. E' stato lui stesso a riportare l'episodio con un post su Facebook corredato da un video che immortala il momento dell'incidente. E ha provveduto a rassicurare i suoi sostenitori chiudendo con la frase: "La campagna elettorale continua, 'noi' non molliamo mai".



Intervento al tendine terminato: Emiliano sta bene - "Il presidente della Regione - ha fatto sapere il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Antonio Pedota - sta benissimo. Non è stato necessario nessun mezzo di sintesi. I sanitari hanno suturato il tessuto che c'era. Probabilmente - ha concluso - Michele Emiliano sarà dimesso già venerdì mattina".