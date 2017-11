Ostia, alle 12 affluenza dell'8,6%: in calo rispetto al primo turno

A mezzogiorno ha votato l'8,6% degli aventi diritto per il ballottaggio che sceglierà il nuovo presidente del municipio di Ostia. Alle urne si sono recati 15.968 cittadini. Rispetto alla stessa ora del primo turno del 5 novembre, quando l'affluenza era stata del 10,89%, si registrano 4.255 votanti in meno, per un calo di oltre il 2%.