Ong e migranti, Alfano: "Ha ragione il pm Zuccaro" | Orlando: "Prima dovʼeri?"

Per il presidente del Senato è sbagliato che un magistrato parli prima delle indagini e "tutto questo è stato strumentalizzato da una parte politica che è contro l'accoglienza, contro l'integrazione". E sugli attacchi del M5s a chi accusa il pm Zuccaro, Grasso dice: "Il problema è che chi cavalca quelle dichiarazioni poi difende la fonte di quelle dichiarazioni". "Bisogna scindere il problema politico dal problema giudiziario e delle indagini, sono due aspetti assolutamente diversi", aggiunge.



Anche il premier Paolo Gentiloni è tornato sulla vicenda. "Se ci sono da parte della magistratura delle informazioni attendibili e credibili - afferma - non sarà certo il governo a contrastarle, ma distinguiamo questo dal fatto che per noi l'attività delle organizzazioni di volontariato è preziosa e benvenuta". "L'attività delle Ong - aggiunge - è preziosa e benvenuta". Ci sono traffici? "La magistratura indagherà". I volontari che salvano vite umane "sono benvenuti".



Per il ministro degli Esteri Angelino Alfano "il procuratore Zuccaro non ha generalizzato, non ha sparato genericamente su tutte le Ong, ma occorre andare fino in fondo e penso". E ancora: "Sono degli ipocriti e dei sepolcri un po' imbiancati tutti quelli che si indignano a comando. Cioè, se i magistrati dicono delle cose che a loro piacciono, allora i magistrati possono parlare; se dicono cose che a loro non piacciono, i magistrati devono stare zitti".



"Spero che non sia solo la Procura di Catania a occuparsi di questa vicenda: noi abbiamo fatto un grande sacrificio nel salvataggio di vite umane. Però - prosegue Alfano - bisogna anche capire come fanno alcune Ong, e non tutte, neanche la mia è una generalizzazione, a spendere tutti questi soldi solo con i finanziamenti dei sostenitori. Boh, vediamo. Bisognerà accertarlo e spero che siano alcune, e non una sola, le Procure che lavorano su questo".



Sul caso delle Ong, sostiene il ministro della Giustizia Andrea Orlando, "Alfano ha più elementi di me" per giudicare le affermazioni del procuratore di Catania, "perché ha fatto il ministro dell'Interno". "Ma se dice che ha ragione, la domanda che sorge spontanea è: non se n'è accorto quando era ministro degli Interni?". Orlando, candidato alla segreteria del Pd, ironizza anche sulla convergenza di posizioni tra Alfano e Di Maio: "Magari in futuro potrebbero fare anche alleanze insieme", scherza.



Alfano: "Orlando assente, io corretto" - Il botta e risposta tra i due ministri è andato avanti tutta la giornata. "Non cercavo la polemica col collega Orlando e mi sorprende la sua dichiarazione. Ho difeso il procuratore. Ho fatto la dichiarazione che avrebbe dovuto fare il Guardasigilli Orlando se non fosse assente da via Arenula. Il Guardasigilli, ormai, è in campagna elettorale permanente ed è assente da via Arenula. Dunque, non ricorda che un ministro dell'Interno non parla delle inchieste dei magistrati".



"Spero - prosegue il titolare della Farnesina - che quando tornerà in funzione come Guardasigilli, tutto riaffiori alla sua memoria". Dunque nessuna distrazione. "Sono stato un ministro dell'Interno corretto e non ho parlato pubblicamente delle inchieste dei magistrati di Catania, se non per congratularmi con loro". "Faccio notare, infine, ad Orlando - conclude Alfano - che io non ho commentato un'inchiesta, ma ho difeso un magistrato dalle accuse da lui ricevute per avere espresso la propria opinione. Forse avrebbe dovuto farlo il ministro della Giustizia".