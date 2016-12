Omicidio stradale, governo battuto poi l'ok della Camera: si torna al Senato

I voti a favore del progetto di legge che introduce nell'ordinamento penale il reato di omicidio stradale sono stati 346, 21 i contrari (Forza Italia ed Ala), 46 gli astenuti (Sel e Conservatori e riformisti).



Il Pd: "Diventerà legge" - "Pensiamo che quella sull'omicidio stradale sia una buona legge, evidentemente a voto segreto il Parlamento la pensa in modo diverso, e rispettiamo le decisioni del Parlamento. Ma non è un problema. Torneremo in Senato: diventerà legge". Così in aula alla Camera il capogruppo del Pd Ettore Rosato, dopo che il governo è stato battuto su un emendamento che modifica la proposta di legge sull'omicidio stradale.



Brunetta: si apre problema politico - "Si apre un problema politico per il governo e per la maggioranza. Questo voto non può passare inosservato. Chiedo sia aperta una riflessione". Così il capogruppo di Fi alla Camera Renato Brunetta.



M5S rimprovera il governo - "Il Governo va sotto su un aspetto che già alla prima lettura avevamo evidenziato per l'evidente pregiudizio cagionato alle vittime stradali nelle misura in cui veniva previsto l'arresto in flagranza a prescindere se chi causa l'incidente soccorra la vittima o meno". Così i componenti M5S della commissione Giustizia alla Camera in merito all'emendamento approvato in Aula che modifica il disegno di legge costringendolo a un ulteriore lettura al Senato.