Torino, contromano causò 4 morti: condannato per omicidio volontario

L'incidente avvenne in provincia di Alessandria. La Cassazione reputò sbagliata la condanna per omicidio volontario e mercoledì mattina la procura generale aveva chiesto 14 anni e 8 mesi per omicidio colposo.



"Ringraziamo la giustizia italiana, anche se quattro anni per arrivare a una decisione sono una sofferenza che si aggiunge ad altra sofferenza", ha commentato la mamma di uno dei giovani francesi morti nell'incidente. "I fatti - hanno spiegato i familiari delle vittime - sono evidenti così come le responsabilità dell'imputato, che sono state accertate da un'inchiesta puntigliosa. Ma nei processi non ci si è ancora accordati sul reato: si discute se è doloso o colposo, e molto probabilmente ci sarà un nuovo passaggio in Cassazione. Per noi, che aspettiamo, è insopportabile".



I parenti delle giovani vittime hanno accolto la sentenza con lacrime e applausi. La decisione della Corte, anche alla luce della richiesta della procura generale, è stata invece definita "sorprendente" dalla difesa: "Sono sconcertato - ha detto l'avvocato Mario Boccassi - e voglio proprio capire, con le motivazioni, quale è stato il ragionamento seguito dai giudici torinesi per aggirare i paletti collocati dalla Suprema Corte".