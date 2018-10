Migranti, Salvini: "Voli non autorizzati dall'Ue? Chiudiamo gli aeroporti"

"Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati , sappia che non c'è e non ci sarà alcun aeroporto disponibile". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dei migranti che vengono rintracciati in Paesi europei diversi da quello del primo ingresso . "Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti", ha aggiunto il vicepremier.

Salvini replica così soprattutto alla Germania, da cui il 9 ottobre è prevista la partenza del primo charter con a bordo 40 migranti cosiddetti "secondari" respinti dal governo tedesco. Berlino avrebbe organizzato anche un secondo volo, con l'intenzione di "accelerare" i rientri, ma al Viminale non risulta ancora niente di ufficiale.



Sensi (Pd): Salvini chiarisca se l'accordo vale - "Ripeto: non bastano proclami e veline. L'accordo con la Germania per il rimpatrio dei profughi è in vigore o no?" a chiederlo, su Twitter, è il deputato del Pd Filippo Sensi, che aggiunge: "Matteo Salvini voleva fare aumm aumm? E ora pizzicato col sorcio in bocca da quei cattivoni di Repubblica fa il ganassa? Chiarisca: tornano o no? Accordo vale?".