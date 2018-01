Migranti,Salvini:Papa mette in guardia da razzisti, noi non lo siamo

"Leggo nella lettera di Natale del Santo Padre: 'attenti a chi fomenta la paura e il razzismo'. Ma qua dentro c'è qualche razzista? Io non mi ritengo superiore a nessun altro, però non voglio neanche passare per fesso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un incontro a Bormio. Sul tema dell'accoglienza, ha ribadito: "L'altro Papa, Benedetto XVI, aveva detto che in questo periodo storico prima va garantito il diritto a non emigrare".