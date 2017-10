Migranti, il sindaco di Palermo: "Denuncio gli Stati Ue per genocidio"

"Denuncerò per genocidio gli Stati Ue". E' l'affondo durissimo di Leoluca Orlando contro l'Europa che, secondo il sindaco di Palermo, sta gestendo l'emergenza migranti "in maniera criminogena". Riconosce infatti "il diritto all'asilo dei siriani, ma poi non li mette in condizione di raggiungere l'Europa. Li costringe a vendersi a mercanti di morte, quando potrebbero viaggiare in business, atterrando a Berlino o a Amsterdam".