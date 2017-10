Dall'inizio dell'anno a oggi 2.775 migranti sono annegati nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa. La notizia è stata data a Ginevra dall'Oim, l'Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Nello stesso periodo, nel 2016 i morti in mare erano stati 3.193. Dal primo gennaio 2017 si contano invece 142.193 arrivi tra migranti e rifugiati che hanno raggiunto l'Europa via mare, il 75% dei quali in Italia, contro i 318.791 del 2016.

Le vittime tra i migranti registrate nel Mediterraneo sono però numericamente inferiori a quelle segnalate nel deserto del Sahara. "Non abbiamo ancora una stima del numero di morti nel deserto, ma si tratta di una quantità elevata", ha dichiarato Richard Danziger, direttore dell'organizzazione per Africa occidentale e centrale. "Presumiamo siano almeno il doppio rispetto quelli morti nel Mediterraneo anche se non abbiamo riscontri", ha spiegato.



A Palermo sbarco record di bambini - Il primo a sbarcare sul molo palermitano dalla nave Aquarius, che ha portato 606 migranti, è stato un bimbo di appena 6 giorni. E' un record per numero di minori quello dello sbarco odierno: ne sono arrivati 241, tra cui oltre 170 non accompagnati. Molti hanno soltanto pochi mesi.



Quello palermitano è anche il primo grande sbarco di persone giunte nell'ultimo mese in Italia da zone di guerra e dell'Africa centrale (Siria, Egitto, Mali, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Sudan, Marocco, Somalia, Eritrea, Senegal, Camerun, Nigeria, Liberia, Etiopia, Algeria, Ghana, Benin, Gambia, Yemen).