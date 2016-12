23 aprile 2015 Marina Berlusconi: "Un governo di parole" Sul Pd: "Renzi avvelena spesso le portate" La presidente di Fininvest e Mondadori critica l'esecutivo: "Promesse fin troppe, impegni mantenuti poco o nulla. Non c'è da stare sereni" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:29 - "Quello guidato da Renzi mi sembra molto più un governo di parole che di parola". Lo dichiara Marina Berlusconi commentando l'operato dell'esecutivo: "Promesse fin troppe, impegni mantenuti poco o nulla. Anche se come imprenditore ho l'obbligo di ottimismo, non c'è da star sereni". Sul dibattito interno al Pd, la presidente di Mondadori e Fininvest aggiunge: "Il premier avvelena le portate".

Per commentare la situazione all'interno del partito del premier, Marina Berlusconi cita il leader della rivoluzione cinese: "Parafrasando un personaggio da me lontanissimo come Mao Zedong: la politica non sarà un pranzo di gala, va bene, ma mi pare che Renzi abbia il vizietto di avvelenare un po' troppo spesso le portate".



"Solo Cipro peggio dell'Italia" - "Quest'anno l'esecutivo prevede una crescita dello 0,7%. Dietro di noi nell'area euro c'è solo Cipro, non mi sembra un risultato esaltante - dichiara la numero uo del gruppo di Segrate -. Bisogna vedere come evolverà la crisi greca ma mi pare che, a livello generale, dal quantitative easing della Bce, con il crollo del cambio euro-dollaro, fino al calo del prezzo del petrolio, si stiano creando opportunità uniche. Opportunità per le quali l'Italia non ha meriti e che non dureranno in eterno".



"Sgravi fiscali e tagli alla spesa" - "Per approfittare appieno delle opportunità ci vorrebbe in primo luogo un governo all'altezza della situazione, che faccia quello che è necessario. La ricetta è sempre la stessa: veri sgravi fiscali finanziati da veri tagli alla spesa, liberalizzazioni, burocratizzazione, riforme", prosegue Marina Berlusconi.



"Paese senza giustizia non funziona" - "Un Paese in cui non funziona la giustizia è un Paese che non funziona". E' il commento della primogenita di Silvio Berlusconi al caso Ruby, conclusosi con l'assoluzione definitiva del padre. "Un processo senza prove e senza reato".



"Rafforzare primato libri Mondadori" - Marina Berlusconi parla anche del futuro di Mondadori: "E' evidente che in un mercato in contrazione occorre consolidare le proprie posizioni nelle attività in cui si è leader. Mondadori è nuovamente in grado di pensare al proprio sviluppo e di finanziarlo. L'offerta per Rcs Libri ne è una dimostrazione".



Al vertice del gruppo per altri tre anni - Marina Berlusconi è stata riconfermata per altri tre anni al vertice della casa editrice di Segrate dall'assemblea degli azionisti: "Per Mondadori il 2014 è stato un anno di svolta, mi pare davvero si possa dire che il vento è cambiato. Nel 2014 il margine operativo lordo è salito di circa 80 milioni, sia pure anche a causa di alcune partite non ricorrenti che avevano pesato in negativo sull'esercizio 2013, mentre il risultato netto è passato da un rosso di 185 milioni a un utile piccolo ma significativo, 600mila euro. C'è un altro aspetto di particolare rilievo: nello esercizio l'indebitamento si è ridotto di oltre 70 milioni e la struttura finanziaria riequilibrata. Questa azienda è tornata a generare cassa".